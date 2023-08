Strage di Canalbianco, il ricordo delle vittime

SAN GIUSEPPE

Al cimitero di San Giuseppe di Comacchio, ieri mattina, si è celebrata la commemorazione della strage di Canalbianco avvenuta 107 anni fa, durante la ‘Grande Guerra’. Era il 9 agosto del 1916. Dopo una segnalazione nel territorio di San Giuseppe, frazione di Comacchio, la Brigata di Canalbianco intervenne per disinnescare mine antinave. Tre uomini, il brigadiere Riccardo Stagni ed i finanzieri Camillo Veronesi e Carmine Esposito, nel coraggioso tentativo di mettere in sicurezza il sito, persero la vita a causa di un’esplosione di uno degli ordigni. Questi uomini, valorosi servitori dello Stato, da quel tragico giorno riposano nel camposanto di San Giuseppe di Comacchio, dove il 9 agosto di ogni anno vengono ricordati con un momento solenne. Alla commovente e partecipata cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari. "Come ogni anno il Comune partecipa con profondo cordoglio e senso di riconoscenza alla commemorazione della Strage che rappresenta un evento indelebile nella storia di Comacchio e del Paese intero – afferma il sindaco Pierluigi Negri -. Un’emozionante celebrazione che rinnova la memoria di chi ha donato la propria vita. Questa celebrazione rappresenta l’occasione per ringraziare la Guardia di finanza e tutte le forze dell’ordine, donne e uomini di Stato, per il prezioso lavoro".