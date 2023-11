Strage di ciclisti sulle strade. In terra estense si muore di più

FERRARA

Minima flessione nel 2022 del numero di ciclisti vittime della strada, per la provincia di Ferrara, rispetto al dato record di sette registrato nel 2019. Che, però, lo scorso anno, ha fatto segnare il secondo peggior risultato in regione quanto a persone morte in incidenti stradali. Con sei ciclisti deceduti – tra questi il sedicenne Manuel Lorenzo Ntube, a dicembre – la provincia estense è dietro solo a Ravenna, con otto vittime. Ma molto peggio di Bologna e Reggio Emilia (2), Parma e Rimini (1), Forlì Cesena (3), Piacenza (4) e Modena (5). Peraltro in provincia di Ferrara la situazione era notevolmente migliorata nei due anni ’covid’, considerando che nel 2020 i ciclisti morti erano stati 3 e quattro l’anno successivo. Nel 2020, poi, il ritorno alla situazione prepandemica. Migliore la situazione per quanto riguarda i feriti: nel 2019 ne erano stati registrati 245, scesi a 136 l’anno successivo, il 2020, e risaliti a 216 nel 2021. Mentre lo scorso anno ne sono stati registrati 186, con una diminuzione rispetto al 2019 (anno che viene preso come termine di paragone più attendibile rispetto a 2020 e 2021, perché precedente alle regole straordinarie dovute alla pandemia) del 24,1%, la più alta registrata in Emilia-Romagna. Da sottolineare, comunque, che il numero dei feriti in provincia, anche prendendo in esame il 2019, è tra i più bassi della regione, dove dominano Modena e Bologna con 468 e 461. Mentre guardando ai decessi, il territorio estense appare tra i più ’letali’ per i ciclisti.

Luoghi e sicurezza. Come evidenziato nell’indagine dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, gli incidenti con coinvolgimento di almeno un velocipede avvengono in media nell’88% dei casi entro l’abitato. Tanto che nel report firmato dal presidente dell’Osservatorio, Mario Sorbi, sono elencate alcune norme di sicurezza che sarebbe molto utile seguire, anche da parte dei ciclisti. "Ancora una volta ricordiamo che la sicurezza dei ciclisti è garantita anche dalla loro visibilità – sottolinea Sorbi – statuita dall’articolo 182 comma 9 bis del Codice della strada, che prevede di indossino giubbotto o bretelle retro riflettenti ad alta visibilità quando circolano in galleria e fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del suo sorgere. Si suggerisce di utilizzarlo anche nei centri abitati per contrastare i rischi creati dal buio, dalla scarsa illuminazione della strada e dall’uso di abiti scuri o mimetici che lo rendono un possibile bersaglio. Di notte, infatti il rischio di incidente è tre volte più alto che durante il giorno".

Le principali infrazioni. I dati statistici, in continuità col passato, evidenziano che il tallone di Achille dell’incidentalità è l’ambito urbano che vede coinvolti i soggetti fragili, gli utenti deboli e il primo elemento da considerare è proprio il comportamento. Secondo i dati Istat del 2022, la prima causa di incidenti sulle strade urbane è il mancato rispetto delle regole di precedenza o semaforiche (16,3%), seguita dalla guida distratta (12,7%). Sulle strade extraurbane è la guida distratta o l’andamento indeciso (15,0%), seguita dalla velocità (13,7%). L’ultimo ciclista deceduto in un incidente stradale in città risale ai primi di ottobre scorso, il 2, quando

Gino Neri, 85 anni, era in sella a una bicicletta, probabilmente stava rientrando verso la sua abitazione di via Dante Alighieri quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un’utilitaria. É morto otto giorni dopo per le gravi ferite riportate nello scontro. Ma è soltanto l’ultima di una lunga serie di croci sulle strade provinciali.

Cristina Rufini