Strage di daini in un agriturismo. Quindici uccisi, tre a colpi di fucile

"É una strage annunciata. Sono disperato per quanto accaduto". È ancora scosso Alex Soncini, il figlio del titolare dell’agriturismo di Mirabello, dove giovedì pomeriggio si è consumata una mattanza di daini: quindici morti – tra i quali quattro bambi – dodici a seguito delle ferite causate da un maschio adulto e tre ammazzati a fucilate. "Tutto questo poteva essere evitato – prosegue – se mio padre almeno mi avesse dato retta. Si è trattato di un errore umano, quando iniziano ad essere troppo numerosi in uno spazio ristretto, questi episodi possono capitare. Andava evitato e si poteva fare". E’ stato lui ad allertare le forze dell’ordine, che hanno poi ricevuto anche la segnalazione di un medico veterinario.

Il fatto. Sono le 16.30 circa di giovedì quando nell’area dove vivevano da tempo una ventina di daini, all’interno dell’agriturismo dell’Alto Ferrarese, si compie la strage. Un maschio adulto è praticamente impazzito e ha cominciato ad attaccare gli altri esemplari, femmine e piccoli. Li ha incornati ripetutamente, uccidendone dodici. Da qui, secondo quanto ricostruito fino a ora, il titolare avrebbe allertato una seconda persona per ’sistemare la situazione’. E tre maschi sono stati ammazzati a fucilate, senza una pur minima autorizzazione da parte del servizio veterinario. A quel punto è scattata la richiesta di intervento dei carabinieri e sul posto sono arrivati i militari dell’Arma forestali e il servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale. Sono state ascoltate tutte le persone presenti sul posto per capire la successione degli eventi. Per ricostruire, prima di tutto, come sia cominciata l’aggressione da parte del maschio adulto, agli altri daini, ma soprattutto perché tre dei quindici animali sono morti a seguito di fucilate. E’ così scattata la segnalazione alla procura della Repubblica di Ferrara. "Tutto questo – insiste il figlio – poteva essere evitato. Avevo avvertito che lo spazio, a seguito della riproduzione degli animali, era diventato troppo ristretto. Dovevamo fare qualcosa". Purtroppo ora non potrà più essere fatto. Delle quindici carcasse, dodici sono già state portate allo smaltimento, mentre tre sono state trasferite all’istituto veterinario dell’Azienda sanitaria per i successivi accertamenti medico-legali.

L’inchiesta. Il sostituto procuratore di turno, Andrea Maggioni, informato di quanto accaduto nell’agriturismo, aprirà nelle prossime ore un fasciolo di indagine per uccisione di animali. Per il momento a carico di ignoti, proprio in attesa di capire come si siano susseguiti i fatti. I carabinieri stanno, infatti, cercando di ricostruire come tutto sia iniziato e , soprattutto, perché tre daini siano stati trovati ucciso a colpi di arma da fuoco.

Considerando, peraltro, che soltanto uno pare avesse aggredito gli altri e che comunque, anche nel caso dell’individuazione dell’unico responsabile, prima dell’abbattimento per cause di forza maggiore, è necessaria l’autorizzazione da parte del servizio veterinario.