‘Strage’ di gomme. Raid a Pontelagoscuro. Danni per 40 macchine

Un risveglio di rabbia per i residenti di Pontelagoscuro. Sono circa quaranta le auto a cui sono state squarciate le gomme. I fatti si sono verificati nel corso della notte tra venerdì e ieri nella parte finale di via del Risorgimento. Molte delle auto prese di mira erano in sosta in piazzale Spielberg. Da alcune immagini di telecamere sembrerebbe essere opera di due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Lo sdegno dei residenti è stato unanime: "Non è accettabile quanto successo, i responsabili devono essere scoperti". Essendo sabato molte vittime si sono affrettate ad andare in officina. A Ponte sono intervenuti i carabinieri con il nucleo investigazioni scientifiche. Sono state infatti trovate tracce di sangue che ora dovranno essere analizzate. Tra le testimonianze anche quelle di Tatiana e Dmtry, lei ucraina e lui russo, che abitano in piazzale Spielberg: "Sono uscita e la mia vicina ha detto che avevano tagliato le gomme delle macchine, subito dopo abbiamo visto che sia quella usata da me e quella di mio marito erano bucate. Un grande disagio perché non riuscivamo a spostarci per andare in caserma per la denuncia. Ora c’è da aver paura ad uscire alla notte".

Al vaglio dei carabinieri anche le immagini registrate dal servizio di videosorveglianza presente in alcune abitazioni. In uno di questi, reso pubblico anche sui social, si nota una persona a piedi incappucciata che entra in un cortile privato con una sorta di ‘ascia’ e si dirige verso un’auto, fora le gomme e poi esce. Oltre alle decine di macchine è stato preso di mira anche il pulmino del centro sociale ‘Il Quadrifoglio’, già vittima qualche settimana fa di atti vandalici. "Non è possibile assistere a questi atti continui – sbotta Loreta Prampolini, presidente de ‘Il Quadrifoglio’ –, ormai c’è da aver paura". Come se non bastasse quanto successo nella folle notte tra venerdì e ieri, anche un tentativo di furto in un furgone. Poi c’è il giallo del cartello. Alcuni cittadini hanno infatti segnalano la presenza di un foglio con su scritto ‘la prossima volta tocca ai vetri…’.

Tra i tanti commenti c’è anche quello di Alessandro Talmelli, segretario comunale Pd. "Ancora devastazione di auto, ancora vandalismo, ancora in una frazione – dichiara –. Tutto questo è inaccettabile. Vicinanza alle cittadine e ai cittadini che da anni sono costretti a vivere questi episodi".