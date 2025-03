Strage di vongole firmata dalle anatre: "La Regione risarcisca i pescatori"

La strage di vongole ’commessa’ dalle anatre finisce sul tavolo della Regione. "Abbiamo chiesto di inserire quest’ultimo cataclisma, alcuni pescatori sono stati rovinati, tra i capitoli per accedere agli indennizzi", dice Vadis Paesanti (foto), vicepresidente FedagriPesca Confcooperative Emilia Romagna. "Parliamo, fortunatamente, di alcuni casi limitati, ma i danni sono stati ingenti. Che la colpa sia delle anatre non ci sono dubbi, abbiamo video su video che le riprendono mentre, il collo immerso in quella spanna d’acqua, fanno strage di vongoline. Si tratta di germani reali". Paesanti si trova in Spagna, a Gibilterra, con una delegazione di esperti del mondo della pesca e naturalisti. All’iniziativa, del Wwf Italia con Wwf Spagna e l’associazione Soldecocos, Wwf Italia con Alessia Bacchi, Giulia Prato, Andrea Zanella. Nella delegazione del Wwf Spagna, Raul Garcia Soldecocos: Jorge Saez Jimenez. Con la delegazione del Wwf, Paesanti, Antonio Gottardo presidente Legacoop Veneto e Flag Velagal; Luigino Pelà, direttore Mercato Ittico dell’Organizzazione di Pila; Dionisio Crosera, pescatore di Caorle; Achille Ghenda FedagriPesca Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Legacoop- Agroalimentare. I Flags/Galpa delle regioni del Distretto Alto Adriatico presentereranno a tutte le marinerie da Cattolica a Muggia, un progetto unitario di cooperazione con tre tematiche: piccola pesca artigianale, mercati ittici e granchio blu.

m. b.