Strage lungo la Statale Adriatica, lacrime per Eleonora: “Sconvolti”. L’allarme: “Strade senza sicurezza”

Ferrara, 13 ottobre 2025 – Mentre l’asfalto è ancora bagnato di sangue e gli occhi di lacrime, la strage di sabato sull’Adriatica getta nuovo sale sull’eterna ferita della sicurezza stradale. Le indagini sulla tragedia sono in corso. Sarà la polizia locale a stabilire cosa sia esattamente capitato su quella striscia d’asfalto all’altezza di Monestirolo quando i destini di Eleonora Verri, impiegata 41enne, Yassine El Maarofi, 19 anni e Omar Hammouch, 27 anni, si sono incontrati nella maniera più tragica. Quale che sarà la verità che restituiranno gli accertamenti, rimane il grido di allarme (e dolore) di chi della sicurezza stradale ha fatto un mestiere. E che troppo spesso vede sforzi e sacrifici sfumare tra le lamiere. “L’ennesima tragedia che si è consumata sulle strade della provincia ha riacceso i riflettori sulla sicurezza e sul problema della mancanza di controlli che ormai è diventata la normalità – tuona Fabio Zaccarini, segretario provinciale Fsp Polizia e operatore della Polstrada –. Nonostante gli eccezionali sforzi messi in atto dalla polizia stradale e da tutti gli altri corpi di polizia, la situazione non è cambiata. E Ferrara città non fa eccezione. I rinforzi promessi l’anno scorso da esponenti del governo non sono arrivati. Anzi, la situazione, se possibile, è ancora peggiore”.

Poi l’affondo. “La polizia stradale di Ferrara – afferma – non è una priorità per il governo e la mancanza di assegnazione di nuovo personale è diventata ormai incomprensibile. Solo la buona volontà del personale della sezione e dei distaccamenti riesce a far galleggiare i numeri. Non è più possibile aspettare, non è più accettabile piangere morti solo perché la sicurezza stradale è diventata una spesa e non una risorsa. Pensavamo che il punto di non ritorno si fosse già toccato ma invece a quanto pare stiamo andando oltre. È ora che tutta la politica ferrarese faccia qualcosa – conclude – e chieda a gran voce uomini e mezzi per pattugliare le nostre strade, affinché tragedie simili non accadano più”. E la conta delle vittime sembra proprio non avere fine. Solo l’altro ieri, le croci sono state quattro. Alle tre vittime della Statale, si aggiunge infatti l’anziano ciclista travolto e ucciso in via Bologna (altra vicenda ora al centro di un’indagine). Una giornata nera e con pochi precedenti analoghi nelle cronache recenti.

La strage di sabato mattina ha scaraventato nel dolore quattro comunità. Quelle di Alfonsine e Fusignano (nel Ravennate), dalle quali provenivano i giovani che avevano trascorso il venerdì sera a una festa a Ferrara. E quelle di Voghiera e Portomaggiore, a cavallo delle quali Eleonora era cresciuta. Sconvolto il sindaco di Voghiera Paolo Lupini. La famiglia Verri – soprattutto papà Luciano, che vive a Montesanto – la conosce da sempre. “Siamo tutti sconvolti – spiega ancora scosso –. Eleonora la ricordo da quando era bambina e partecipava alle attività per i giovani organizzate in paese. Il padre è una colonna del nostro territorio, sempre molto attivo come dirigente sportivo e non solo. Cercheremo di stargli vicino in un momento così difficile. In passato aveva perso la moglie, ora questa nuova tragedia. Come comunità faremo di tutto per essere presenti e fornirgli supporto”. Rimangono infine ricoverati in prognosi riservata (anche se pare non in pericolo di vita) gli unici due sopravvissuti alla strage. Si tratta di due 22enni che viaggiavano con Omar e Yassine. Dalle loro parole, non appena si saranno rimessi, si potranno ricavare elementi preziosi per chiarire i contorni dei quell’alba di sangue.