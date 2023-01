Stralcio cartelle, la giunta crea un’ingiustizia

Francesco

Colaiacovo*

La giunta Fabbri ha aderito allo stralcio degli interessi delle cartelle esattoriali fino a mille euro, pur mantenendo l’iscrizione contabile del credito, dando vita così più che a una pace fiscale a una ingiustizia sociale, in barba ai valori etici e principi solidaristici propri del dovere costituzionale di ogni cittadino di concorrere alle spese pubbliche. Ritengo doveroso andare incontro a chi è in difficoltà, ci sono procedimenti virtuosi che premiano la proattività dei cittadini e il loro senso civico, infatti i ferraresi che desiderano beneficiare dello stralcio parziale delle cartelle esattoriali fino a mille euro, lo possono tranquillamente fare grazie ad una disposizione prevista sempre dall’ultima legge di bilancio che consente attraverso il ravvedimento operoso, di pagare soltanto le somme dovute a titolo di capitale. Responsabilità delle istituzioni e di chi governa è quella di promuovere l’equità e la giustizia sociale, oltre a incentivare i comportamenti virtuosi. È necessario riconoscere il merito di chi con senso civico, a costo anche di sacrifici, paga il dovuto per contribuire a sostenere i servizi alla comunità, così come va riconosciuto lo sforzo e l’impegno di chi in difficoltà non è stato in grado di ottemperare ai propri obblighi, ma a distanza anche di anni ritiene di sanare il proprio debito, stralciando gli interessi e tutti gli oneri accessori. In una fase così difficile per il Paese, in cui le amministrazioni sono chiamate a moltiplicare gli sforzi per garantire servizi essenziali e sostenere le tante fragilità che richiedono un intervento di sostegno da parte degli enti pubblici, non è pensabile rinunciare a milioni di euro, anche se per gran parte di difficile esigibilità.

Capogruppo Pd

in consiglio comunale