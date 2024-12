Straniero fermato. È irregolare: sarà rimpatriato

La Polizia di Stato di martedì e giovedì scorsi ha svolto tramite personale dell’Upgsp unitamente a pattuglie del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna di Bologna, due servizi straordinari di controllo con particolare attenzione a piazza Travaglio, Porta Paola, via Baluardi, via Delle Chiodare, via Della Ghiara e giardini di Viale Cavour, nonché nelle frazioni quali zona Quacchio, Pontegradella e Pontelagoscuro. Durante i servizi sono state identificate complessivamente 85 persone di cui 28 con precedenti di polizia e controllati 9 veicoli. Durante i uno dei servizi di controllo i poliziotti hanno fermato uno straniero sprovvisto di documenti: per lui denuncia e poi provvedimento di espulsione.