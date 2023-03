Stra(n)viskij per i bambini, una lezione con guida all’ascolto E’ la ‘Sagra della primavera’

L’Associazione Musicisti di Ferrara propone una serie di 26 appuntamenti ad ingresso libero. Oggi, alle 17,30, guida all’ascolto per Bambini (dai 3 ai 10 anni) ‘La sagra della primavera’ di Igor Stra(n)viskij con Alessandra Gavagni. Uno dei capolavori di Igor Stravinskij e della musica del ‘900 spiegata ai bambini. Una festa per celebrare l’inizio della primavera tra musica, travestimenti e danze scatenate per il divertimento di tutti: piccini e… grandi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, Aula Magna Stefano Tassinari – scuola di Musica Moderna, via Darsena 57.