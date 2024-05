’Strappati’ ai caporali: "Una nuova vita nei campi. Così abbiamo salvato quei ragazzi dall’inferno"

Nino Rocchi, 71 anni, sorride. Attorno c’è una distesa di pomodori, il verde e il rosso nell’orizzonte infinito delle valli. E’ il Mezzano, ettari ed ettari di terreno strappato al mare. Qui, all’improvviso nella tavola piatta della pianura, si stagliano capannoni e impianti dell’azienda ‘Le due valli’, leader europea nella produzione di concentrato di pomodoro biologico. Per Nino è una seconda casa, i dipendenti una famiglia. Come Anna Stella, che lavora in ufficio, da sempre innamorata della campagna. Come quel ragazzo del Senegal, 29 anni, lo sguardo adesso sereno. Nino lo abbraccia con quel sorriso, come a proteggerlo, quasi non riuscisse ancora a credere che insieme ce l’hanno fatta.

E. G. classe 1995 lì lavora, abita poco lontano ad Ostellato, i punti cardinali della sua nuova vita. Dopo essere riuscito a fuggire alla morsa del caporalato. Grazie a quell’azienda, un avamposto nel Mezzano, e all’associazione Terra! Si scrive così con il punto esclamativo, quasi un’invocazione. Di chi avvista finalmente la terra, come un approdo, deve aver detto lui quando si è sentito a casa, lontano dagli sfruttatori. Che sono comunque vicini. Portomaggiore – il paese dove i caporali pare abbiano la base – è a qualche chilometro. "Lavoriamo con associazioni, comitati e organizzazioni – spiega Maria Panariello, di Terra! –. Lavoriamo per una società che sia libera dallo sfruttamento. E’ sbagliato dire che il caporalato prolifera perché non si trova chi vuole andare a lavorare nei campi. Non è così". Se uno ci crede i risultati arrivano. Un lavoro spesso nell’ombra. Il primo contatto è stato con Oi, l’organizzazione delle filiere del pomodoro per industria in Italia. Il secondo passo, trovare un’impresa pronta ad assumere quei ragazzi con i segni dello sfruttamento impressi nell’anima. Risponde presente Nino Rocchi, agricoltore da una vita. Che dice, con orgoglio: "E’ stata una gioia aver dato una mano ad uscire dall’inferno dello sfruttamento". Lui – figlio di contadini, così si definisce – che ha trasformato un pezzo di terra in un colosso verde che porta il pomodoro dal Mezzano in tutta Europa. Che abbraccia quel ragazzo. E’ rimasto solo lui. Quando il progetto è partito erano in sei, quattro pakistani e un ragazzo del Gambia che ha trovato un futuro, un po’ una terra, in un ristorante, e lui che viene dal Senegal. "Oltre a dare loro lavoro – spiega Anna Stella che ha seguito passo passo il progetto per l’azienda agricola – facciamo anche corsi, diamo loro nozioni che possono spendere in altri settori". I dipendenti di ‘Le due valli’ durante l’inverno sono 45, diventano 180 nel pieno della raccolta. Dai campi, nelle cassette e poi nei camion, un fiume di pomodori che sembra avere dentro, quando li apri, il sole del Mezzano, un sole che in quella distesa picchia. Tra quei filari, al suo fianco Nino, c’è un ragazzo che, pianta dopo pianta, sente il profumo di una seconda vita. Terra, finalmente.