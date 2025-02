Strategie di mercato. Omv acquisisce una quota della società Adamant

Adamant Ecodev, parte di Adamant Group, annuncia che Omv Downstream ha acquisito una quota del 30% nella società. Adamant Group, azienda italiana leader nel settore dei carburanti alternativi sostenibili, è riconosciuta per il suo approccio innovativo e la capacità di trasformare rifiuti e residui in energia pulita.

Adamant Ecodev è l’unità strategica commerciale del gruppo Adamant per l’approvvigionamento di materie prime rinnovabili, operante in Europa, America Latina e Asia. L’azienda si occupa di sourcing e commercio di biocarburanti, bioliquidi, oli, grassi e altre materie prime rinnovabili. Grazie a questa partnership, Adamant Ecodev potrà ampliare la sua presenza sul mercato, mentre Omv arricchirà il proprio portafoglio di soluzioni energetiche sostenibili. "La collaborazione con Omv segna un momento cruciale per Adamant Ecodev", ha dichiarato Riccardo Marchetti, Ceo di Adamant Group. "Combinando la conoscenza del mercato di Adamant Ecodev con la struttura solida e le risorse di Omv, stiamo definendo nuovi standard per l’acquisizione di materie prime rinnovabili, avanzando sempre di più nella transizione energetica a livello globale".

"Questa collaborazione rappresenta un’importante occasione per rafforzare le nostre capacità globali, mantenendo al contempo un ruolo avanguardistico e innovativo nel settore dei carburanti alternativi verdi", ha dichiarato Alastair Fraser, General Manager di Adamant Group e Ceo di Adamant Ecodev. "Insieme, stiamo costruendo un futuro energetico più verde e sostenibile". La partecipazione di Omv consentirà ad Adamant Group di concentrare le proprie risorse su progetti sempre più innovativi, tra cui il riciclo di plastica, sviluppando ad esempio attività legate alla pirolisi, consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato internazionale. Lca Studio Legale ha assistito Adamant Group nella transazione e ha fornito assistenza legale per tutta la durata dell’accordo di partnership.