Strategie verso il voto: "La Lega e la civica, la vera sorpresa alle elezioni di giugno"

Sulla prima pagina del Carlino troneggiava il titolo ‘Feudo espugnato’. Era martedì 6 marzo 2018. Era l’alba di una nuova fase politica a livello nazionale – di lì a poco venne incaricato Giuseppe Conte, che formò il governo gialloverde – e a Ferrara la Lega passò dal 2,8% al 24,75% diventando il primo partito. La navigazione continuò, fino alla vittoria del 2019. Il vento che spirava da Roma era forte: il Carroccio di Matteo Salvini fu il traino della coalizione. A giugno di quell’anno, Alan Fabbri divenne il primo sindaco di centrodestra della storia estense dal dopoguerra. Ora, le cose sono diverse specie in termini di equilibri interni alla coalizione e, in vista delle prossime amministrative, è ragionevole immaginare che i rapporti di forza saranno differenti. Se nel centrosinistra il dibattito sulla candidatura presenta ancora diverse incognite – Anselmo o Calafà? – il centrodestra ha trovato la sintesi per la ricandidatura di Fabbri. "La Lega a Ferrara ha ancora tanto da dare e sarà, assieme alla civica del sindaco, la vera sorpresa delle elezioni di giugno". A dirlo è il consigliere regionale del Carroccio, Fabio Bergamini.

Consigliere Bergamini, partiamo dalla ricandidatura del sindaco Fabbri. È ancora la carta vincente del centrodestra?

"La ricandidatura di Fabbri è avvenuta per acclamazione. Tutti i partner della coalizione hanno dato atto a questa amministrazione di aver compiuto in questa città una vera e propria rivoluzione copernicana, facendo di Ferrara un hub di turismo, cultura, eventi e logiche strategiche orientate al futuro. Fabbri ha avuto il grande merito, coadiuvato in questo dal vicesindaco Nicola Lodi, il merito di portare l’amministrazione ‘fuori’ dal palazzo".

A proposito di alleati. Più volte il senatore di Fd’I, Alberto Balboni ha chiarito che il suo partito giocherà da protagonista.

"I rapporti con gli alleati e con i civici sono ottimi. D’altra parte si parte da un punto fondamentale, una consapevolezza. È stato Fabbri a sdoganare il centrodestra di governo in questa provincia".

Senza tornare così indietro nel tempo, stiamo sull’attualità.

"Sicuramente le percentuali dei partiti nel perimetro del centrodestra sono cambiate, ma non mi pare opportuno parlare di poltrone in questa fase. E, ribadisco, la Lega a Ferrara ha ancora tanto da dare".

Lei ha detto che si aspetta un buon risultato dalla civica del sindaco. Cosa glie lo fa pensare?

"La storia, ancora una volta. Quando Fabbri si ricandidò a Bondeno la sua lista ‘E Avanti!’ prese il 26%. Per cui mi sento di dire che la forza del sindaco si possa tradurre in un buon risultato elettorale anche nel 2024".

Il primo mandato, fino a ora, è stato molto nazional-popolare. Ossia orientato per lo più a instaurare un rapporto empatico con l’elettorato. Ora bisogna puntare sugli obiettivi strategici per il futuro di Ferrara. Sennò si rischia che la logica panem et circenses prevalga.

"La prossima amministrazione sarà sicuramente in continuità con la precedente, ma al di là delle narrazioni faziose che sono state fatte mi pare che la giunta abbia ottenuto risultati concreti. Dal Gad al Pnrr, passando per la stesura del Pug e finendo con i grandi eventi. Che, lo voglio ribadire, sono un indotto fondamentale per la città".

Come la vede la situazione nel centrosinistra?

"Mi pare che, al momento, non ci sia un’alternativa realmente competitiva. Non scendo nel merito dei nomi che sono stati avanzati. Ma certamente non basterà un profilo conosciuto o competente per colmare le lacune lasciate dalla sinistra in 70 anni di governo. I ferraresi lo sanno".