‘Stratosfericamente’, sfila un universo nel segno rosa

Taglio del nastro, ieri alle 17,30, nella galleria d’arte ‘Il Rivellino’ della rassegna d’arte ‘Stratosfericamente ... donna’, rassegna di pittura, poesia e fotografia. La mostra, promossa dal Club Amici dell’Arte, è stata inaugurata nella storica Galleria in via Aldighieri, proprio dedicata alla donna, universo al quale il club è da sempre molto attento. Alla rassegna d’arte ‘Stratosfericamente... donna’ partecipano Maria Grazia Fortini, Francesca Lanzoni, Lina Furioli, Lorenzo Lorenzetti, Emanuela Razzini, LIsa Capozzi, Cinzia Reggiani, Carmen Parmeggiani, Maura Berti, Loretta Bontempi, Gian Luca Amaroli, Andrea Moretti, Andrea Veronesi, Marilena Azzaroli, Luca Polmonari, Pietro Regnani. La Vernice inaugurale, condotta come sempre dalla profesoressa Cinzia Reggiani, metterà in luce le caratteristiche di ciascuna delle opere esposte. E’ aperta fino al 15 marzo, dalle 11,00-12,30 e dalle 17.30-19,30. La chiusura giovedì pomeriggio e la domenica mattina.