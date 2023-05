Stravaganze sull’organo

Con la primavera torna puntuale Ferrara Organistica, tradizionale rassegna annuale di musica sacra proposta dal Conservatorio Frescobaldi e coordinata da Wladimir Matesic, titolare della cattedra di Organo. Negli anni, il festival si è progressivamente allargato fuori dalle mura cittadine, per assumere vera e propria dimensione provinciale, giungendo ad ampliare le proprie collaborazioni con le parrocchie e i Comuni del territorio, ed anche le associazioni culturali che si occupano di diffusione della musica. Quest’anno la tappa estense della rassegna è prevista per oggi alle 17 alla chiesa di Santa Francesca Romana, in via XX Settembre. Il concerto per organo solo dal titolo ‘Stravaganze consonanti: il legame musicale di Spagna e Italia tra XVI e XVII secolo’, avrà come protagonista il giovane organista Ludovico Silvestri (foto). Nato a Orbetello nel 1995 intraprende lo studio della musica da privatista all’età di 17 anni sotto la direzione di Andrea Brunori.

Appassionato in particolar modo al repertorio della musica antica inizia poco dopo lo studio dell’organo con Luca Purchiaroni. Dal 2012 al 2018 ha frequentato le Masterclass dei maestri Hanna Dys, Dalibor Miklavčič e Lorenzo Ghielmi. Ha suonato in varie rassegne concertistiche fra cui ‘Organa Nostra Edizione XI’, ‘Ferrara Organistica’ (Edizione 2018, 2019), ‘Festival Organistico 32esima edizione’ di Cesenatico, ‘Pomeriggi musicali’ al museo di San Colombano e in qualità di maestro al cembalo al Comunale.