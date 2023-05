Streaming e lezioni a distanza Mano tesa dell’Università agli studenti delle zone colpite

di Federico Di Bisceglie

La mano tesa verso i ragazzi che vivono nei territori alluvionati arriva anche dall’Università. Di emergenza in emergenza, la rettrice Laura Ramaciotti ha chiesto ai docenti di poter mantenere l’erogazione a distanza degli insegnamenti teorici (anche per i corsi con frequenza obbligatoria alle lezioni). Ai ragazzi verranno fornite essenzialmente tre strade per accedere a distanza alle lezioni: erogazione della didattica in modalità mista (contestualmente in presenza e in streaming, con il docente in aula); erogazione della didattica solo in streaming (totalmente a distanza, nel caso in cui il docente non riesca a raggiungere la struttura didattica) e, infine, l’erogazione della didattica in modalità asincrona, attraverso una videolezione registrata. "Quanto agli esaminandi che dovrebbero sostenere l’ultimo esame la prossima settimana per potersi laureare nella sessione straordinaria di giugno – si legge nelle indicazioni diffuse dalla rettrice all’interno dell’ateneo –, invito i docenti a essere flessibili e a fissare appelli di recupero in accordo con coloro che abbiano segnalato oggettive difficoltà a raggiungere Ferrara". Insomma, un aiuto concreto verso chi si trova nel mezzo di una delle più imponenti alluvioni che ha colpito il territorio della nostra Regione negli ultimi anni. Peraltro, stando ai dati relativi alla provenienza degli iscritti all’ateneo estense, sarebbero circa seimila gli studenti che provengono dalle zone più colpite. Romagna in testa. Dunque seimila potenziali studenti potrebbero usufruire del servizio messo a disposizione da Unife. L’erogazione delle attività didattiche attraverso le tre modalità indicate dalla direzione dell’ateneo, saranno valide sicuramente per tutta la prossima settimana ma, si legge nelle indicazioni, potrebbe estendersi "fino a quando l’emergenza sarà rientrata". E, considerate le proporzioni, potrebbe in effetti volerci un po’ più di una settimana. L’Ateneo, si legge ancora nella comunicazione, "sta monitorando con attenzione i disagi degli esaminandi che dovrebbero sostenere l’ultimo esame la prossima settimana per potersi laureare nella sessione straordinaria di giugno". Massima attenzione alle scadenze più importanti, dunque. Va detto, comunque, che non è la prima volta che l’Ateneo riesce a garantire l’erogazione delle attività didattiche in momenti di difficoltà. Anzi, durante gli anni della pandemia, quando le restrizioni erano particolarmente ferree e gli spazi fisici di aggregazione (come le aule universitarie) dovevano rimanere deserti, Unife tra le prime università in Italia ha maturato un know-how di un certo rilievo. Anche la stessa Ramaciotti, contattata dal Carlino, conferma che "l’emergenza covid ha imposto agli atenei di adottare modalità didattiche nuove che restano un patrimonio da utilizzare in casi specifici per garantire flessibilità ed efficienza nella didattica". "A nome di tutta la comunità accademica – chiude la rettrice – vorrei esprimere vicinanza e solidarietà alle persone, con un pensiero particolare a quelle appartenenti alla nostra comunità universitaria, che in questo momento stanno vivendo una situazione di difficoltà".