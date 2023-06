Street Festival, buona partecipazione malgrado la pioggia

Nonostante la pioggia che ha dovuto fermare diversi spettacoli e iniziative, lo Street Festival di Poggio Renatico ha avuto una buona partecipazione e tra i punti espositivi più particolari, ha mostrato le opere di Barbara Franchi, nativa di San Lazzaro di Savena ma trapiantata da anni a Poggio Renatico, commessa nella vita e pittrice per passione. "Dopo 20 anni, grazie a due amiche che hanno un negozio di Foto Ottica in città, è nata una collaborazione: io creavo le loro vetrine, loro mi facevano esporre le mie creazioni, soprattutto quadri – racconta – Ho così reiniziato a dipingere e da quel momento è esplosa tutta la mia vena artistica, la mia passione e il mio istinto. Amo il colore e la materia, dare anima alle mie emozioni, al punto di poterle anche toccare. Più che per me stessa riesco a dipingere e creare quando devo farlo per qualcuno. Il destinatario diventa la mia ispirazione: la mia mente un cavallo ribelle ed io il suo esecutore. Il complimento più bello è quando mi dicono ’i tuoi quadri mi parlano’, e allora dipingere diventa la mia missione".