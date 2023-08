Street food e giochi, festa per il patrono

COMACCHIO

Da domani a domenica Comacchio sarà in festa per la Fiera di San Cassiano. L’evento, promosso e sostenuto dal Comune di Comacchio, è organizzato da Made Eventi di Ferrara, e si avvale come partner di New Delta Imput di Gerry Mezzogori per i service e la parte espositiva e della Comacchiese Calcio per tombole e lotteria. Per la prima volta, la Fiera dedicata al santo patrono durerà tre giorni, con un programma davvero ricchissimo. La prima grande novità è ‘Cibo in strada’, che aprirà i suoi stand tutti i giorni dalle 18.30 all’una di notte in via XX settembre. Il pubblico potrà gustare carne alla brace, arrosticini, hamburger, specialità siciliane, birre artigianali, pralinati, dolciumi. Tutti i giorni, dalle 16 all’una di notte, sarà aperto anche il luna park in via Zappata. Venerdì alle 18 è prevista l’inaugurazione della kermesse in via XX Settembre alla presenza del sindaco Pierluigi Negri e dell’assessore alla Cultura e Turismo Emanuele Mari. In serata, dalle 21, dj set con gli Antigua un duo musicale e di intrattenimento, composto dalla dj Elisa e animata dal vocalist Rais. Sabato dalle 21 ci sarà il concerto degli Ophidia, mentre a mezzanotte verrà estratta la Tombola dei commercianti, con premio di 1.500 euro, organizzata dalla Comacchiese Calcio a sostegno delle sue attività sportive. Domenica il gran finale: alle 19 ci sarà la tradizionale Regata di San Cassiano nelle Valli, organizzato dall’associazione Barche storiche sul canale navigabile. Dalle 21 la Banda filarmonica Giuseppe Verdi di Ferrara darà vita ad uno spettacolo itinerante per le vie del centro storico. Alle 23 in via XX settembre verrà estratta la Tombola di 10.000 euro. A seguire l’estrazione della lotteria con in palio una Fiat Cinquecento decapottabile. A chiudere, dall’argine Fattibello si potrà ammirare lo spettacolo pirotecnico realizzato da Parente Fireworks.

v.f.