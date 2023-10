Street food e musica, arriva il Buffalo Festival

Copparo si veste a festa ancora una volta, grazie alle innumerevoli iniziative che attraggono una folla di visitatori. Da oggi a domenica, in piazza del Popolo a Copparo approda il Buffalo Food Festival, che recupererà il week-end del maggio scorso perduto a causa del maltempo, con tre nuove imperdibili serate. La tappa del tour, interamente dedicato a una vasta proposta di gustosi cibi di strada, vedrà i truck itineranti proporre il meglio dello street food internazionale e della tradizione italiana dalle 18 alle 24 e domenica anche a pranzo.

Non mancheranno, inoltre, birre artigianali, cocktail bar e dolci tipici. Il festival del gusto sarà accompagnato dall’intrattenimento musicale. Oggi si comincia con il 15h Years Celebration Tour di 90 Wonderland, Miglior evento anni 90 d’Italia al Dance Music Award: una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, dj, ballerini, personaggi fantastici degli anni ‘90, gadgets, effetti speciali e un super video show. Domani sarà la serata di dj Albertino, preceduto da Teo Mandrelli. Infine, domenica la chiusura sarà affidata a Igor S & Lady Brian. L’ingresso è libero e gratuito.

Sono previste in concomitanza con l’evento delle modifiche alla viabilità, a partire dal divieto di sosta e di transito nella parte di ponente e nella parte centrale di piazza del Popolo sino alle 12 del 23 ottobre. I divieti saranno istituiti anche nella parte di levante dalle 9.30 alle 24 di domani per le operazioni relative alla Union Gravel. Oggi il mercato settimanale sarà spostato in viale Carducci, dove, dall’intersezione con piazza del Popolo sino a quella con via I Maggio, Aldo Moro, è istituito il divieto di sosta su ambo i lati e il divieto di circolazione a tutti i veicoli. In via Vittorio Veneto, tra l’uscita del parcheggio e l’intersezione con viale Carducci, è disposto il divieto di circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli adibiti al mercato, ai residenti e ai clienti dell’albergo-ristorante, e il divieto di sosta sul lato destro, dall’intersezione con viale Carducci, per venti metri in direzione via Marino Carletti e XX Settembre. In via Volta è istituito il divieto circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli adibiti al mercato e ai residenti, e in via I Maggio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modonesi e il civico 187F, il divieto di sosta sul lato sinistro, direzione da via Fiorini a via Giosuè Carducci.