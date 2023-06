Street Food e Musica dal Vivo a Cento, Pro Loco organizza l'Evento

CENTO

A Cento è tempo di Street Food, l’evento dedicato da Pro loco Cento al buon cibo e alla musica dal vivo consumato ed ascoltata in strada. "Si ritorna nel primo tratto di corso Guercino, quello compreso tra la zona Flemming e la Piazza dell’Auditorium San Lorenzo – dicono gli organizzatori - Si ringrazia l’amministrazione comunale per il patrocinio concesso e gli esercenti che rimarranno aperti durante il nostro evento. Per gli amanti della buona musica e dello street food fuochi accesi dalle ore 19". Lo street food sarà dunque da oggi al 2 luglio, dalle 19 in poi.

Ci saranno 16 food track e una ampia scelta di cosa gustare: carne alla griglia, arrosticini, bombette pugliesi, pesce fritto e alla griglia, cucina indiana e brasiliana, prodotti siciliani, hamburger, hot dog, piade, panini, patate fritte, dolci, poi birrifici artigianali, coktail cubani e mojito. Proposte gastronomiche che da tutta Italia raggiungono Cento. In piazzetta San Lorenzo ci sarà invece l’area spettacoli: venerdì e sabato con due cover band e sabato sera djset con i ragazzi di Cento ‘Cocoloco’.