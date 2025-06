Street Food, torna il Festival: "Buona cucina, eventi e mercatini"

A Cento torna il Festival del Cibo da Strada, organizzato da l’Accento Srl con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la segreteria organizzativa de l’Accento S.r.l..

Si tratta della edizione confermata in Piazza del Guercino con una grande novità rispetto alle riuscite edizioni precedenti. Daniele Rubino, presidente Pro Loco Cento, commenta: "Sei anni di Street Food Cento a testimoniare quanto sia popolare e consolidata questa manifestazione per il nostro territorio".

Tre giorni dedicati al buon cibo ed alla muisica consumati e vissuti in strada (o in piazza).

"Da venerdì 6 giugno fino a domenica 8 giugno – prosegue Rubino – saranno oltre 15 le offerte gastonomiche, di alto livello e qualità, capaci di esprimere anche gusti e sapori non solo della tradizione italiana".

Se la gastronomia la farà da padrona, fino a domenica 8 giugno, non di minore importanza saranno le note che accompagneranno l’evento.

Per Rubino "sarà un’edizione davvero particolare, con l’inserimento, ad accompagnare la serata, della musica dal vivo ed una band d’apertura (Il Branco, ndr) di fama regionale". Il cibo sarà l‘unico protagonista dell’evento perché, nel tratto di Corso Guercino che dalla piazza arriva al teatro saranno posizionati mercatini, opere dell’ingegno ed espositori commerciali con banchi ed offerte per gli acquisti del dopo cena. In conclusione un appello che sa anche di dichiarazioe d’amore per la propria città: "La nostra priorità fondamentale è tenere vivo il centro storico e farlo conoscere a più gente possibile. E’ così bello che non può che essere sempre vivo ed accogliente ogni giorno".