Street Salsa Festival a Lido degli Estensi, 5 scuole di danza si esibiranno per una serata scatenata!

Stasera Lido degli Estensi torna a ospitare lo Street Salsa Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza, che potranno ballare e scatenarsi con alcune delle migliori scuole di danza e ballo di Ferrara. Dalle 21, nella piazza all’angolo tra viale Carducci e viale Leopardi, cinque scuole alterneranno i loro spettacoli per una serata che si preannuncia divertente e scatenata. Nel corso della serata si esibiranno gli allievi di ASD Body Fly, ASD My Life, Jeky Dreams, Fly Gym e ASD La Bottega degli Artisti. Oltre allo spettacolo in piazza, alcuni ballerini durante la serata animeranno il viale con uno spettacolo itinerante che farà sicuramente divertire anche i turisti. La serata è organizzata da Made Eventi in collaborazione con ASD My Life e si inserisce nella programmazione estiva del Comacchio Summer Experience.