Street Tutor ai lidi, c’è l’ok del Consiglio

Via libera unanime del consiglio comunale alla mozione della Lega per l’istituzione degli Street Tutor nei Lidi comacchiesi. La seduta straordinaria del 15 ottobre, convocata per discutere esclusivamente il tema della sicurezza urbana, ha visto il voto favorevole di tutte le forze politiche presenti. Durante i lavori consiliari, l’assessore al Demanio Antonio Cardi ha ipotizzato una spesa di circa 150mila euro per l’attivazione del servizio, calcolata in base all’estensione del litorale comacchiese che si sviluppa per 25 chilometri. Le risorse necessarie saranno, con molta probabilità, inserite in una voce all’interno di un capitolo di spesa del bilancio di previsione 2026.

La mozione era stata anticipata il 6 ottobre scorso durante una conferenza stampa che aveva visto la partecipazione di esercenti, titolari degli stabilimenti balneari e operatori del turismo. All’incontro erano intervenuti il parlamentare della Lega Davide Bergamini, il segretario della Lega Comacchio Dario Carli, il responsabile del dipartimento di sicurezza della Lega Emilia Nicola Lodi e il consigliere comunale Matteo Cavallari, promotore della mozione. E proprio Cavallari, in sala consiliare, ha spiegato che si possono prevenire i fenomeni di vandalismo sulla costa comacchiese emulando il modello Ferrara, in cui gli Street tutor sono ormai attivi da diversi anni.

"Questo voto unanime rappresenta un risultato importante, fortemente voluto e portato avanti dalla Lega, ma anche una vittoria del buonsenso e della cura del territorio. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno votato in maniera compatta una misura di sicurezza necessaria. Gli imprenditori di Comacchio meritano attenzione e risposte concrete: grazie al lavoro della Lega oggi arriva un segnale chiaro di vicinanza e di impegno concreto per la loro tutela", commenta Bergamini.

Con l’approvazione della mozione, l’amministrazione comunale dovrà attivare le procedure per l’istituzione del servizio di Street Tutor ai Lidi di Comacchio in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 24/2003, definire i protocolli operativi per l’autorizzazione e la formazione degli Street Tutor secondo le direttive regionali vigenti. Sarà inoltre necessario promuovere accordi con gli operatori economici del settore, con la possibilità di accedere a eventuali finanziamenti regionali attraverso accordi di programma quadro con la Regione. "Dopo anni di segnalazioni e preoccupazioni, finalmente abbiamo una risposta concreta. Gli operatori economici dei Lidi potranno affrontare la prossima stagione con maggiore serenità, sapendo di avere al loro fianco uno strumento efficace di prevenzione", sottolinea Dario Carli.