Street tutor, buona la prima Movida, steward in azione "Risposta concreta ai residenti"

di Federico Di Bisceglie

Il giudizio è unanime: "Ci voleva". O meglio, ci volevano. Stiamo parlando dei quattro steward che, venerdì sera, hanno iniziato il servizio di presidio delle zone della movida e in particolare fra piazza Verdi e via Carlo Mayr. I gilet arancioni piacciono, in particolare ai titolari dei locali che vedono in qualche modo ‘sgravarsi’ dalla responsabilità di dover gestire un flusso di persone che si concentra nel distretto della movida, ma che va ben oltre la reale clientela che frequenta i bar della zona. Gli Street tutor iniziano la loro attività dalle 21 e la terminano alle 2 del mattino. L’orario clou. Se è vero che la serata di venerdì non ha registrato l’affollamento ‘classico’ dell’appuntamento che apre la strada al weekend – complice anche l’acquazzone delle 23 – è altrettanto vero che "la strada imboccata è quella giusta". A dirlo è Michele Mazzanti, titolare di uno fra i locali storici di quella zona, il Messisbugo, e che ha partecipato in prima persona agli appuntamenti che hanno portato alla pianificazione di questo servizio.

"Penso che il progetto Street tutor – spiega Mazzanti – sia fondamentale, così come è stato concepito. Piazza Verdi è diventata meta attrattiva non soltanto per coloro che frequentano i tre locali che insistono nella zona o per quelli delle zone limitrofe. Ci sono persone che si concentrano da tutta la città, per cui era fondamentale, anche per dare risposte ai residenti, mettere a punto un servizio che potenziasse il presidio del territorio". La gestione della movida è stato un tema caldo, anche nei mesi scorsi. E in qualche modo Ferrara ha elaborato un suo modello, del quale il progetto Street Tutor rappresenta un ulteriore tassello. Al di là della zona piazza Verdi-Carlo Mayr, gli steward si concentrano anche tra galleria Matteotti, in zona Gad e in via Canalazzi (a Corlo), per gestire il flusso di persone che frequenta il noto locale notturno. Matteo Musacci, presidente Fipe-Confcommercio e titolare di ‘Apelle’, non ha dubbi che si tratti di un progetto "encomiabile", benché il test di venerdì non sia stato particolarmente indicativo. "La zona di piazza Verdi e via Carlo Mayr – spiega l’imprenditore – non è più quella di tre anni fa e le movida, essendoci molti eventi sparsi per la città, si è diluita anche altrove".

In effetti sono tanti i punti nei quali i più giovani possono trovare occasioni di divertimento e aggregazione. Dalle kermesse in piazza Trento Trieste e piazza Castello, passando per quelle realizzate in Darsena. Ma anche questo fa parte della "tecnica integrata" che è stata adottata per affrontare il tema del divertimento giovanile. Ma c’è un’altra componente, che completa il quadro: l’apertura dei bagni all’ex teatro Verdi. "L’apertura dei servizi – continua Mazzanti – è stata una vera svolta. Per due motivi: il primo è legato al fatto che si fornisce un servizio aggiuntivo all’utenza, che completa quello già messo a disposizione dai locali. In secondo luogo si toglie un alibi importante alle persone che hanno sempre lamentato l’assenza di bagni in quella zona, giustificando così comportamenti inaccettabili". I numeri degli accessi ai servizi, sono eloquenti: dal 5 aprile al 31 maggio sono stati 1.381. "Con questo progetto – è il commento del vicesindaco Nicola Lodi – aggiungiamo un altro tassello a ‘Movida sicura’ e forniamo risposte a commercianti e residenti, anche grazie alla collaborazione con la Regione".