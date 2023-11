Street tutor sì o no?. Divisi i commercianti:: "Sono un deterrente ma serve più polizia"

"Gli street tutor sono un deterrente, ma serve anche una presenza delle forze dell’ordine". I commercianti del centro si dividono, seppure tutti concordi su come il servizio aiuti. Un servizio che ha preso il via il 16 giugno e andrà avanti fino a fine anno. Un’attenzione particolare è riservata tra il pomeriggio e la sera, quando la concentrazione di tanti giovani in molte occasioni degenera con situazione di abbandono di rifiuti o disturbo delle attività presenti. Nei giorni scorsi, episodio più grave, uno street tutor è stato aggredito e derubato del cellulare in Galleria Matteotti. "Dalla presenza degli street tutor – dicono Cristina e Federica della ‘Casa del guanto’ – non abbiamo visto grandi cambiamenti. Spesso troviamo sporcizia, forse sarebbe meglio mantenere una maggiore presenza delle forze dell’ordine". Le stesse proprietarie ricordano un episodio recente: "Una cosa incredibile accaduta qualche giorno fa, una persona stava commettendo atti osceni fuori dalla vetrina. Siamo uscite per allontanarlo ed è scappato".

Le zone monitorate dagli street tutor sono piazza Verdi-San Romano con quattro operatori per cinque ore il mercoledì, venerdì e sabato; poi Galleria Matteotti, due operatori il giovedì, venerdì, sabato e domenica. A queste si aggiungono l’area Gad nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. Restando in Galleria, al bar ’La Farmacia’, Elena e Alessandro si soffermano sul fatto che "gli street tutor sono un deterrente, ma servirebbe un servizio più deciso, qui spesso ci sono gruppi di giovani e diventa difficile anche per loro gestire certe situazioni". In via via San Romano incontriamo Francesca di ‘Sweet Tea’: "Il servizio – spiega – ha comunque generato un certo miglioramento, qui si creano in alcune ore dei gruppi di giovani ed avere qualcuno che vigila è sicuramente positivo". Nella vicina pizzeria ‘Arcobaleno’, il proprietario Rolando Buti e la figlia Federica, aggiungono: "Bene la presenza degli street tutor, ma crediamo sia necessario riavere un servizio di qualche anno fa, ovvero, i poliziotti di quartiere. La presenza delle forze dell’ordine in divisa, forse garantisce maggiore attenzione ed efficacia. Seppure gli street tutor possono essere utili e vigilare su alcune situazioni".

All’inizio di via San Romano Lorena del negozio ‘8.0’ conferma: "Si qualcosa ha generato, riuscendo come deterrente soprattutto in alcuni momenti della giornata fino a Galleria Matteotti".