Stretta di mano con l’associazione Lilt . Visite al seno gratis nel poliambulatorio

Nei giorni 5, 12, 19 e 26 dalle 14 alle 17 visite senologiche gratuite con ecografia mammaria nel poliambulatorio F Medical in via Darsena 8486. "Per l’ottobre rosa la nostra struttura, in collaborazione con l’associazione Lilt Ferrara, promuove l’iniziativa che punta a salvaguardare il benessere delle donne", le parole della dottoressa Viviana Ansaloni, direttore operativo. La struttura è guidata dal direttore dottor Stefano Di Mase. Le pazienti dovranno inviare una mail a [email protected] per prendere appuntamento. Le visite nella clinica privata non vanno a sostituire lo screening dell’Ausl.