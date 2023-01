Stretta di mano con Plastic Free "Insieme per un mondo migliore"

Nel nome dell’ambiente e della passione per un territorio che si ama e che si vuole lasciare pulito per chi verrà domani. E’ questo lo spirito di Plastic Free che, ieri, ha siglato a Vigarano Pieve, nel piazzale accanto al duomo il protocollo d’intesa con il Comune. Volontari di tutte le età per un pomeriggio di raccolta. A rappresentare i ragazzi della media di Vigarano, in un ruolo che gli appartiene come giovanissimo volontario e senza la fascia tricolore ufficiale, c’era l’assessore alla cultura dei ragazzi, appena eletto dai coetanei, Niccolò Canella. Giacchetta, guanti e sacchetti per pulire insieme spazi pubblici. Una firma, del sindaco Davide Bergamini, che sigla gli intenti. Un pomeriggio ufficiale di raccolta per estendere l’invito a far parte del gruppo. "Siamo orgogliosi di condividere con Plastic Free l’accordo – ha detto il sindaco –. Contiamo di organizzare un incontro dove i volontari possono raccontarsi". Con lui il vicesindaco Mauro Zanella, gli assessori Daniela Patroncini e Francesca Lambertini impegnata a lavorare con i volontari. "Per raccogliere ci vuole volontà e amore per il territorio – ha detto Nadia Bovina referente comunale Plastic Free –. Raccogliendo lasciamo un mondo migliore". "Speriamo che tra qualche anno non ci sia più bisogno di noi – ha aggiunto la referente provinciale Plastic Free Laura Felletti Spadazzi –. Va bene pulire, ma l’importante è non sporcare".

Claudia Fortini