Stretta di mano per la base Nato: "Passo avanti"

Nella residenza municipale è stato illustrato e siglato l’accordo quadro tra Ferrara Expo Srl e Deployable Command and Control Centre - Morale and Welfare Activitie per organizzare eventi sociali rivolti al personale del Daccc (base Nato). Alla presentazione il sindaco del Comune di Ferrara, Alan Fabbri, il presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti e David Morpurgo, Generale di Brigata Aerea.

Nel suo intervento Fabbri si è felicitato di questo accordo. "Si tratta di un’opportunità per le loro famiglie e conoscenti finalizzata a migliorare l’integrazione tra le varie comunità nazionali del Daccc e il tessuto sociale di Ferrara e dei territori vicini. Un segno di gratitudine per il servizio svolto dai militari della base Nato di Poggio Renatico per il nostro territorio e quello nazionale". Il Deployable Command and Control Centre - Morale and Welfare Activities (Daccc mwa) è un’organizzazione responsabile dell’organizzazione di eventi sociali per il proprio personale: "L’accordo – ha spiegato David Morpurgo – andrà a sottolineare l’importanza delle migliori interazioni e delle migliori pratiche tra la cittadinanza e il personale, sia italiano sia straniero, in forza a Poggio Renatico, per favorire l’interscambio culturale tra la realtà multinazionale del Daccc e la città di Ferrara". Il presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti ha aggiunto: "Ferrara Expo da tempo è impegnata nel promuovere sinergie tra istituzioni, università, centri di ricerca, associazioni e imprese, mettendo a disposizione le proprie strutture per eventi sociali organizzati dalla Base Nato di Poggio Renatico a favore del personale e dei suoi familiari".

m. t.