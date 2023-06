Stretta di mano tra Comune e Utef "I locali per le attività didattiche"

Nella residenza municipale è stato presentato il rinnovo della convenzione tra Comune e associazione Utef Università per l’educazione permanente, inerente alle attività 2023-24 e 2024-25. All’incontro sono intervenuti l’assessore del Comune Alessandro Balboni e il presidente di Utef (Università della Terza Età Ferrarese) Vinicio Bighi. La convenzione, già rinnovata in una riunione di giunta comunale per due anni, è stata sottoscritta prevede la concessione per il prossimo biennio da parte del Comune di propri locali. "Siamo e continueremo a essere al fianco di questa realtà – ha sottolineato Balboni –. Unife, a seguito della crisi pandemica, ha dovuto gestire diversamente i propri spazi e inoltre, l’aumento di iscritti nell’ateneo ha causato la mancanza di spazi disponibili per realizzare il programma didattico di Utef. Noi forniremo i nostri spazi riconoscendo un contributo di 2500 euro all’anno. Le risorse serviranno per la realizzazione delle attività di formazione, educazione e delle attività complementari, come seminari, concerti e visite guidate a mostre e musei".

Il Comune grazie alla convenzione si impegna a promuovere la diffusione dei corsi e iniziative organizzate da Utef, a mantenere la pulizia dei locali concessi, a sostenere le spese di riscaldamento e illuminazione, a garantire la manutenzione dei locali utilizzati. Dal canto suo l’Utef si farà carico delle spese dell’organizzazione dell’attività ordinaria, di garantire la copertura assicurativa. "L’Utef è nata oltre 40 anni fa – ha aggiunto Vinicio Bighi –, questa convenzione è importante perché viene rinnovato un impegno che riconosce il nostro ruolo".

Mario Tosatti