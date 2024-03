Stretta di mano tra il Comune e Plastic free

Ambiente, per il quarto anno consecutivo si rinnova l’intesa tra Comune e Plastic free. Entra nel quarto anno la collaborazione fra il Comune di Bondeno e l’associazione Plastic Free orientata alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il territorio oltre che alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Il sindaco, Simone Saletti, e la referente locale dell’associazione, Rossella Bernardi, hanno firmato il rinnovo dell’accordo di collaborazione fra le parti. "Un impegno lodevole da parte di un’associazione attiva sul territorio con cadenza giornaliera – ha sottolineato Saletti –. Grazie ai volontari il nostro territorio è più pulito e libero dai rifiuti". Un territorio vasto, quello matildeo, che si estende per circa 175 chilometri quadrati: "Proprio per questo l’attivismo dei volontari di Plastic Free è indispensabile – evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. I nostri cantonieri ogni giorno effettuano il giro del territorio per raccogliere i rifiuti, ma l’apporto fornito dai volontari ci consente di contrastare gli abbandoni con ancora maggior efficacia".

Gli abbandoni sul territorio, se pure contenuti come nel caso di Bondeno, sono opera di una “minoranza rumorosa” di incivili. Una minoranza che viene "quotidianamente contrastata dal lavoro della decina di volontari che conta Plastic Free sul nostro territorio – commenta l’assessore all’associazionismo, Michele Sartini –. Un’associazione che, in occasione delle giornate di raccolta, riesce a radunare un vasto numero di persone attente all’ambiente e alla tutela del decoro del proprio territorio". Le prossime giornate nazionali di raccolta sono fissate per il 20 e il 21 aprile.