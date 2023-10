Stretta di mano tra sindaci. Riapre il ponte sul Volano, due città sono più vicine

Una simbolica stretta di mano, tra due sindaci. Da una parte il primo cittadino di Ferrara, Alan Fabbri, dall’altra il collega Fabrizio Pagnoni a capo del Comune di Copparo. Che hanno sancito così l’apertura del ponte sul Po di Volano, struttura che da ieri unisce di nuovo due territori. Ieri mattina – fasce tricolori, tanta gente – sono state tolte le transenne per il passaggio delle prime auto. È stata auna festa che ha sancito la fine dei lavori. C’erano i bimbi della scuola ‘Maria Immacolata’ di Sabbioncello San Vittore, con le educatrici e il parroco Giovanni Pisa che hanno salutato l’evento sventolando i tricolori realizzati in classe. Era presente anche il vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi. Tricolori al vento per suggellare la collaborazione che ha consentito la riapertura del ponte, con con tre mesi di anticipo rispetto alle previsioni. "È stata una decisione difficile quella a cui siamo stati costretti lo scorso anno, ma la situazione non ci ha lasciato altra scelta. Prima di tutto viene la sicurezza dei cittadini – ha spiegato il primo cittadino di Copparo –. Dobbiamo ringraziare le due comunità per la pazienza con cui hanno affrontato un iter difficile, per la complessità nell’individuazione delle cause del problema e perché sottoposto a un percorso normativo e burocratico imponente. Posso assicurare che non un minuto è stato perduto per arrivare alla risoluzione. Per questo dobbiamo ringraziare gli straordinari operatori di Patrimonio, da Francesca Trazzi ad Alessandro Cirelli a Sara Tuffanelli, l’impresa Cimoter con Roberto Milan e Lucio Guasti, il progettista e direttore dei lavori Riccardo Bighi, il coordinatore della sicurezza Giuseppe Rondinelli e collaudatore Stefano Cassarini". Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri: "Questa riapertura risolve un problema di collegamenti generato dal cedimento dell’anno scorso – ha affermato –. È stato un anno, da questo punto di vista, di disagi, ne siamo consapevoli. Ringraziamo i cittadini per la pazienza, ma alcune approfondite analisi preliminari, prima della partenza dei lavori, si sono rese necessarie per comprendere le cause del cedimento e progettare risposte adeguate, efficaci e strutturali. Da subito c’è stata sinergia tra istituzioni, i Comuni di Ferrara e Copparo, e stanziamenti per realizzare i lavori. Grazie al sindaco Pagnoni, ai tecnici e a tutti i lavoratori delle imprese che qui hanno operato per ripristinare questo importante collegamento. Sono quasi 400 i ponti di competenza comunale, per questo abbiamo dedicato risorse specifiche, anche attingendo ai fondi Pnrr per le manutenzioni e, in alcuni casi, il completo rifacimento dei manufatti". "I due enti dal primo momento hanno lavorato insieme per risolvere una problematica rilevante e complessa, siamo in grado di aprire al traffico un ponte fondamentale per il collegamento di due territori e di farlo in tempi molto brevi dall’inizio dei lavori", ha aggiunto Lodi