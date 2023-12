Stretta sugli orari, il Tar: "L’ordinanza resta valida per il bar Putinati"

Se per il bar Condor il Tar ha ritenuto che il provvedimento restrittivo applicato dal Comune configurasse un "difetto di proporzionalità, gradualità e ragionevolezza", ben altro esito ha avuto il ricorso presentato dal bar Putinati. Istanza che, differentemente dall’altra, il tribunale amministrativo bolognese, ha respinto. Dunque, l’ordinanza restrittiva continua a essere valida. Nel pronunciamento del tribunale si legge che il ricorrente non avrebbe impugnato espressamente ciò che invece viene contestato dal Comune, ossia l’elemento giuridico e sostanziale che rappresenta il presupposto per applicare un’ordinanza restrittiva. Una limitazione di orario – in vigore da settembre – che in qualche modo ricalca il modello già applicato per i provvedimenti che il Comune ha emesso nei mesi scorsi in particolare nella zona della stazione. Tra via Nazario Sauro, viale IV Novembre, via Porta Catena e piazza Castellina.

Ma torniamo al bar di via Bologna. Il provvedimento – che imponeva come limite orario le 20 – era arrivato a seguito di una lunga e certosina attività svolta dalla polizia locale che, oltre ad aver identificato diverse persone con precedenti tra gli avventori del bar, in un’occasione aveva pedinato uno spacciatore che, uscito dal locale, aveva venduto sostanze stupefacenti e, una volta scoperto, aveva scagliato una bicicletta sull’auto di servizio degli agenti per sfuggire all’arresto. In un’altra occasione, sempre gli stessi ‘berretti bianchi’ avevano fermato un consumatore di droga, il quale aveva riferito di aver conosciuto il proprio fornitore proprio all’interno del bar. Insomma, era un locale già da tempo sotto gli occhi delle forze dell’ordine. Tant’è che, a corroborare in sede di giudizio la posizione assunta dal Comune, c’è anche un provvedimento assunto dalla questura, proprio contro il locale di via Bologna.