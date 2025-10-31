Stretta sui luoghi del divertimento. Aumentano gli street tutor in centro: "Prevenire gli eccessi dei giovani"

Il grido di aiuto dei commercianti di galleria Matteotti "ostaggio" di gruppi di ‘maranza’ e i recenti fatti di cronaca nelle vie della movida (prima tra tutti una violenta rissa in Carlo Mayr) hanno portato a una stretta sui luoghi frequentati da giovani. L’assessorato alla Sicurezza ha scelto di potenziare, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, il presidio del territorio nelle zone del divertimento cittadino. Nello specifico, sarà rafforzata – in ottica di "prevenzione dei fenomeni legati alle aggregazioni giovanili" – la presenza degli street tutor nelle aree del centro e di via Arianuova. Questo avverrà già a partire da questa sera.

Gli street tutor saranno dunque attivi con il nuovo assetto, ricalibrato per recepire le esigenze emerse dal monitoraggio delle attività svolte nella scorsa primavera. Per questo ci sarà una maggiore attenzione alla situazione di piazza Verdi e zone limitrofe. Nelle serate di mercoledì e venerdì cinque operatori presidieranno la piazza, via Carlo Mayr, piazza Travaglio, Porta Paola e via San Romano. Il sabato sera le unità diventeranno sette, anche a presidio di galleria Matteotti. Quest’ultima sarà controllata anche nei pomeriggi di giovedì, venerdì, sabato e domenica, giorni in cui è riscontrata una maggiore presenza di giovanissimi. Da stasera saranno invece raddoppiati gli addetti in azione in via Arianuova e zone limitrofe nelle serate di venerdì e sabato. Il sabato sera uno street tutor sarà invece in piazza Ariostea. L’amministrazione comunale sta inoltre continuando a studiare l’evoluzione dei fenomeni di disagio, nell’ottica di estendere il servizio anche ad altre zone del territorio. La finalità principale degli street tutor, come previsto dalla legge regionale, consiste nel garantire, mediante un presidio organizzato e adeguatamente formato, il controllo del territorio, promuovendo un utilizzo positivo degli spazi pubblici e dei luoghi d’incontro. Centrale è il tema della collaborazione fra street tutor con le forze dell’ordine, collaborazione che necessita di essere coordinata e regolamentata attraverso momenti di confronto.