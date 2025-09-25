"Stretti come sardine in autobus". Il calvario dei pendolari in Regione

"Calvario quotidiano degli studenti tra Cento e San Giovanni in Persiceto: autobus strapieni e ore di attesa. L’inizio di un nuovo anno scolastico per centinaia di studenti e lavoratori riaccende la frustrazione di un problema ciclico e mai risolto: un servizio di trasporto pubblico inadeguato". A dirlo, in una interrogazione regionale è il consigliere Marco Mastacchi del gruppo Rete Civica a fianco di Elena Ugolini. Tre le principali criticità segnalate. "Il quadro di un sistema al collasso– dice Mastacchi – la cattiva pianificazione del mattino crea sovraffollamento, che a sua volta lascia a piedi gli studenti, mentre il pomeriggio è semplicemente un deserto di servizio che si verifica ogni giorno. Gli autobus nelle fasce orarie di punta sono talmente pieni che viaggiare diventa non solo scomodo, ma potenzialmente pericoloso. Questa non è solo una percezione degli utenti, ma una preoccupazione sollevata persino dagli stessi autisti. La situazione è così critica che spesso i lavoratori che dovrebbero usare lo stesso servizio sono costretti a rinunciare, impossibilitati a salire a bordo e accumulando ritardi per raggiungere il proprio posto di lavoro o rientrando a casa". E parla anche di frustrazione da parte di utenti e studenti. "Numerose segnalazioni da parte di genitori raccontano di figli che, all’uscita da scuola, trovano l’autobus già al completo – prosegue – L’unica opzione è rimanere alla fermata e in attesa della corsa successiva anche per un’ora, che potrebbe essere dedicata allo studio, allo sport o semplicemente al riposo. Ciliegina sulla torta, sulla tratta San Giovanni in Persiceto – Cento, non esiste alcuna corsa di autobus tra le 15 e le 18. Un buco di tre ore che lascia a piedi decine di studenti. L’impatto è particolarmente pesante per chi rientra in treno da Bologna. Dopo una giornata sui banchi magari a Bologna e un viaggio in treno, si arriva a San Giovanni solo per scoprire che casa, a pochi chilometri di distanza, è irraggiungibile per le tre ore successive se non con un passaggio di fortuna". E punta il dito. "La vera beffa è che questa emergenza quotidiana non ha scusanti – tuona - Non si tratta di un imprevisto, ma del risultato di una pianificazione che ignora dati già disponibili. Le aziende di trasporto e le istituzioni hanno a disposizione i dati relativi agli abbonamenti scolastici. Questi numeri permettono di stimare con grande precisione il numero di studenti che utilizzeranno una determinata linea e, di conseguenza, pianificare il servizio in modo adeguato. Chiedo alla Giunta regionale se siano previste azioni correttive".

Laura Guerra