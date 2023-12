Striscia la notizia sul caso ’Star Italia’:: "Ora stop alle offese"

Gentile redazione,

abbiamo constatato che la nostra replica è stata pubblicata da voi solo in parte e rimaneggiata (Il Resto del Carlino Ferrara, 27 dicembre). Per una corretta e completa informazione dei vostri lettori, evidenziamo alcuni punti da voi omessi. 1) Da giorni le testate romagnole stanno dando spazio alle dichiarazioni di Star Italia e di suoi esponenti, con toni assertivi e veementi contro Striscia la notizia.; 2) La signora Cavallari da voi intervistata, oltre che impiegata di Star Italia, è anche compagna del sig. Guerra, ‘responsabile degli installatori’ e di fatto portavoce dell’azienda; 3) Comprendiamo l’attenzione che il Resto del Carlino dedica alle imprese ferraresi, ma confidiamo che non intenda diventare la cassa di risonanza delle esternazioni offensive di Star Italia; 4) Non replicheremo più alle pretestuose esternazioni di Star Italia sui vari quotidiani, che d’ora in poi verranno ritenuti pienamente corresponsabili per le falsità divulgate ai danni di Striscia la notizia.

Un cordiale saluto,

L’ufficio stampa

di Striscia la notizia

* * *

BASTA CON FEMMINICIDI

E ILLEGALITA’

Caro Carlino,

fatti di cronaca inquietanti, femminicidi, bande di giovanissimi che usano violenze di ogni tipo, la nostra sicurezza, di tutti noi, minacciata e vilipesa. Questo scenario incomprensibile, a mio parere deve avere una ragione, una derivazione da qualcosa e deduco che tutto questo una spiegazione ce l’ha. E risiede in una interpretazione della nostra civiltà, del nostro stimabile stato di diritto che, a mio parere, e’ allo stesso tempo forza e, ahimè, attrazione di tanta illegalità, di derisione delle nostre leggi di tanti, troppi, che sanno di avere l’impunità a farla da padrone. Abele e Caino... chi dei due avrebbe più diritto ad essere protetto? Facile dovrebbe essere la risposta, se solo ci ammantassimo del più semplice buonsenso. Ma, purtroppo, non e’ così. Assolutamente. E allora, un invito a tutti, nessuno escluso, che in prossimità del Natale, una ventata di luce, pulizia dei cuori, di scelte che siano ponderate e giuste ci possano far credere a una vera e propria rinascita del senso di giustizia. Che sia giustizia vera, per tutti.

Saverio Mosca