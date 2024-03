Striscioni nelle piazze al canto delle mondine: "No al patriarcato"

"Se domani non torno bruciate tutto", sullo striscione bianco. E ancora: "Il vero criminale è il sistema patriarcale". Su un cartone, tenuto in alto con le mani, "Le lacrime lasciano spazio alla lotta". Scritte che testimoniano la forza delle donne durante il corteo che, ieri pomeriggio, è partito da piazza Savonarola.

E’ lo sciopero transfemminista, manifestazione che è stata promossa da numerose associazioni e singole cittadine di Ferrara. "La realtà cittadina ferrarese decide di scioperare e manifestare contro la violenza patriarcale che ci opprime – il manifestto delle organizzatrici dell’iniziativa – e contro il governo attuale che non ci tutela, bensì si rende complice delle oppressioni. In piazza con il nostro corpo e la nostra voce per riappropriarci degli spazi in cui giornalmente viene esercitata la violenza patriarcale. L’attuale Governo e la giunta comunale di Ferrara promuovono politiche familiste, razziste e nazionaliste che alimentano sfruttamento e violenza. Tra queste si riconoscono le sempre più numerose privatizzazioni di piazze e luoghi pubblici, che diventano non attraversabili a causa delle barriere architettoniche ed economiche imposte".

Durante il percorso il corteo è stato accompagnato da interventi e dai canti delle Mondine di Porporana. Verso le 18,30, l’arrivo in piazza Ariostea. Si è quindi svolto un momenti finale con testimonianze, poesie e musica. Numerose le organizzazioni che hanno aderito alla manifestazione. Tra queste Agedo, Arci Ferrara, centro sociale la Resistenza, centro documentazione donna, Cittadini del mondo, Collettivo 25 settembre, Collettivo Paciamama, Coro delle mondine di Porporana, Donne democratiche di Ferrara, Donna Vita Libertà, Europa verde, Ferrara per la Palestina con le bandiere a sventolare lungo le strade e nelle piazze. Ancora, in campo Intersexioni, La comune di Ferrara, Link, Out!+, Possibile, Rifondazione comunista, Sessfem e Sinistra italiana. "I luoghi di cura sono pochi ed insufficienti – le rivendicazioni – rispetto alle necessità delle comunità, soprattutto di quelle marginalizzate. Gli spazi gratuiti ed autogestiti che, a disposizione delle cittadine, promuovono attività culturali, di formazione e di volontariato vengono deliberatamente chiusi. Agli incontri formativi di educazione al consenso si preferiscono i corsi di autodifesa, evidenziando nuovamente come la responsabilità nel sopravvivere ad una violenza sia da imputare alla vittima. Vogliamo che insegnate agli uomini a non aggredire. Una città che non ha a cuore la salute delle donne che la abitano, ma anzi connivente alla presenza di medici obiettori, che nel loro 69% fanno sì che le donne non siano tutelate nell’esercitare un diritto che dovrebbe essere loro garantito. La stessa giunta che prova a censire le donne che volevano abortire e le persone che avevano richiesto la riassegnazione anagrafica di genere, perpetrando dinamiche di controllo dei nostri corpi. La salute delle stesse cittadine è messa in pericolo dalle politiche di inquinamento legittimate dalla giunta, che per un maggiore introito economico preferiscono deturpare per poi chiudere temporaneamente il parco più grande della città, uno dei pochi luoghi verdi di ritrovo e svago gratuito. Non vengono adottate politiche di contenimento per l’inquinamento dell’aria, causato anche dal petrolchimico vicinissimo al centro città e a diverse zone verdi. I servizi di trasporto pubblico sono insufficienti, inefficienti ed estremamente cari, le agevolazioni per la componente studentesca sono ridicole. La linea che collega l’unico grande ospedale con il centro città è sempre oberata di persone, che spesso devono prendere la corsa successiva, ritardando l’arrivo all’ospedale o alle lezioni universitarie che si tengono anch’esse a Cona".