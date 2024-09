Stroncato da malore al Bennet, disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della guardia giurata di 52 anni stroncata da un malore mentre lavorava al Bennet. La tragedia risale alla settimana scorsa. L’uomo, dipendente di un istituto di vigilanza della città, ha iniziato a sentirsi male mentre si trovava in servizio al centro commerciale centese. Dopo i primi dolori si è accasciato a terra e ha perso conoscenza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimazione non sono serviti a nulla. I medici, alla fine, hanno dovuto constatarne il decesso.

Sebbene non ci siano dubbi sulle cause naturali della morte, per fare piena luce sulle cause della tragedia la procura ha disposto accertamenti medico legali sulla salma della guardia giurata. L’incarico per l’autopsia verrà conferito nella giornata di domani negli uffici di via Mentessi.

Il 52enne, originario di Porto Garibaldi, viveva ormai da anni con la compagna nella città del Guercino. La notizia della sua scomparsa ha suscitato sconcerto e dolore nei tanti che lo conoscevano sia a Cento che nel paese d’origine.