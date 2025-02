Stroncato da un infarto imprenditore di 54 anni. Il cordoglio del Pd

Si terranno domani alle 15, nella chiesa di Stienta (Rovigo), i funerali di Stefano Gulinati, scomparso a 54 anni per un infarto. L’imprenditore era alla guida della AB Group, il gruppo informatico con una sede anche a Finale Emilia. Un informatico tenace, capace e di successo, che da anni risiedeva nel Veneto. I genitori abitano a Bondeno e il padre è uno dei volontari storici della Festa dell’Unità oltre ad essere il custode della Nuova Casina sede dell’associazione accanto all’argine del Panaro. "Il Pd di Bondeno esprime sentite condoglianze a Nello Gulinati e Loretta Mazzi – si legge nelle epigrafi – per l’improvvisa scomparsa dell’amato figlio Stefano Gulinati. Un affettuoso abbraccio ai famigliari tutti". "L’Associazione la Nuova Casina, il presidente, il consiglio ed i soci tutti – si legge in un’altra epigrafe che appare in paese – rivolgono al socio Nello Gulinati ed alla moglie Loretta profonde condoglianze".