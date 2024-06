Stroncato da un malore mentre torna a casa, é morto Arrigo Toschi

CONSANDOLO

Stroncato da un improvviso malore, che lo ha colpito mentre camminava sulla via del rientro verso la sua abitazione, lungo la Statale Adriatica, a Boccaleone. Erano circa le 13,30 di ieri. A quell’ora l’uomo, Arrigo Toschi, un pensionato di 76 anni, tornava a casa, a piedi, dopo essere stato un po’ in compagnia degli amici, al bar del paese, che era solito frequentare. Era quasi giunto a destinazione quando si è sentito male ed è stramazzato sul ciglio della strada. Alcuni residenti, suoi vicini, e automobilisti di passaggio, hanno lanciato l’sos, prestando i primi soccorsi. Ma per l’anziana vittima non c’era più nulla da fare. "Era una persona socievole, molto attiva nel volontariato-ricorda Isabella Baroni, presidente della consulta di frazione-sempre in prima linea nel darsi da fare per feste, sagre, iniziative e progetti a favore della comunità locale. Poi si è ritirato, per motivi di salute". Amava la bicicletta, non era sposato e viveva da solo. Ogni mattina pedalava per 5 chilometri alla volta della stazione ferroviaria di Consandolo. Salito in treno, diretto a Bologna, inforcava di nuovo la bici per raggiungere il posto di lavoro, in periferia: guarda caso una fabbrica di cicli. Ogni sera poi era lo stesso tran-tran, ma al contrario. Sul posto carabinieri, 118 e municipale. Traffico deviato per su percorsi alternativi.

n.m.