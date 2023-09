"Strumenti davanti alla tomba"

Attrezzature del concerto davanti alla tomba (foto). Questa l’amara sorpresa che si è trovata ieri Barbara D’Agostini, una nostra lettrice che scrive: "Domenica sono andata , come faccio spesso, in Certosa a portare una candela a mio marito mancato tre anni fa. Nella stessa tomba sono sepolti mio padre, mio fratello, i miei nonni e altri parenti vari tra i quali Girolamo Savonuzzi morto per la patria da partigiano. Arrivando sul prato ho trovato una platea organizzata tipo cinema e qui tutto bene, ma davanti, dietro, di fianco alla tomba strumenti musicali e tutto quello che serve per un concerto. Ma siamo impazziti?". Poi rivolta a Fabbri: "Sindaco, io ti sostengo sempre ma qui mi hai deluso".