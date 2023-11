"Strutture inutili e con pesanti limiti"

L’equipaggio di terra di Ferrara dell’associazione Mediterranea Saving Humans "desidera esprimere vicinanza e solidarietà all’arcivescovo Giancarlo Perego in relazione ai pesanti attacchi, critiche e provocazioni contenute nell’esternazione via social del sindaco Alan Fabbri in risposta alla sua presa di posizione, in veste di presidente della Fondazione Migrantes riguardo al dibattito sulla possibile costruzione di un Cpr a Ferrara". Mediterranea, che si era espressa sul tema in totale sintonia con la posizione di Perego, entrando nel merito di cosa siano i Cpr parla dei "gravi limiti di queste strutture sia in termini di rispetto dei diritti umani che riguardo alla loro utilità ed efficacia" ritenendo "molto gravi e provocatorie le accuse del sindaco, colpevolmente assente su questi temi".