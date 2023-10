Strutture sportive, il Comune interviene

Coinvolgono diversi luoghi sportivi, le spese deliberate di recente dall’amministrazione comunale. Presso lo spogliatoio del Centro sportivo di XII Morelli, infatti, si sono resi necessari urgenti interventi di manutenzione alla copertura in quanto all’interno dell’edificio sono state rilevate infiltrazioni. Questo ha dunque risultato pertanto necessario provvedere alla sistemazione della guaina. Presso la palestra di Reno Centese, invece, è stato rilevato necessario riposizionare alcuni pannelli di controsoffitto che si sono spostati. Le due prestazioni richiedono l’intervento di una ditta specializzata con esperienza nel settore e dunque il comune ha affidato direttamente l’intervento ad un’azienda di Renazzo stanziando 1.952 euro. Si è però pensato anche al verde passando all’acquisto di un paio di utili macchinari. L’amministrazione, infatti, intente effettuare un intervento relativo alla manutenzione e la cura del verde delle aree sportive comunali, con particolare attenzione ai Campi sportivi di Alberone, attualmente in gestione alla Asd Alberonese e di Buonacompra, attualmente in gestione alla Asd Galeazza. E’ stato rilevato che queste due strutture hanno attualmente in dotazione un trattorino di proprietà del Comune di Cento con la funzione principale di raserba che, tuttavia, necessita di essere sostituito con mezzi più efficienti e performanti.

l.g.