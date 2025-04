Strutture turistiche, fondi dal Gal Delta 2000

Il Gal Delta 2000 ha aperto un bando a sostegno di investimenti per infrastrutture turistiche, in attuazione della strategia di sviluppo locale per lo sviluppo rurale leader 2023-2027. L’avviso pubblico si rivolge agli enti pubblici per interventi localizzati nei diciannove Comuni situati tra le province di Ferrara e Ravenna. Nel ferrarese sono interessati i comuni di Comacchio, Argenta, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Riva del Po, Tresignana, mentre nel Ravennate, Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi.

Con l’avviso pubblico relativo ad "Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali" vengono messi a disposizione 857.372,49 euro per la realizzazione, adeguamento, ampliamento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca e altri, migliorandone la fruibilità e l’accessibilità. Possono beneficiare di questo intervento Comuni, Unioni di Comuni, Province, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica. "Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale – specificano dal Gal (Gruppo di azione locale) Delta 2000 –, sarà pari al 100% per progetti che vanno da un importo minimo di 25mila euro ad un importo massimo di 250mila euro".

Tra gli interventi ammissibili figurano la realizzazione e/o adeguamento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca (ecc…); opere mirate a garantire l’accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate, quali pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive; attrezzature destinate allo scopo, la realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, bivacchi, aree di sosta per campeggio, per camper, aree picnic, punti o aree di sosta e punti esposizione/panoramici; infrastrutture leggere per lo sviluppo del turismo naturalistico; l’adeguamento di immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione o il miglioramento di centri di informazione e accoglienza turistica, e altre progettualità.

Gli interventi ammissibili sono riportati nel bando, disponibile sul sito ufficiale (nella sezione dedicata https://www.deltaduemila.net/bandi/srd07-4b/), dove è possibile trovare l’elenco di tutti i documenti necessari. Sarà possibile presentare tutta la documentazione riferita ai progetti da candidare, entro le 17 del 1° luglio 2025.

