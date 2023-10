’Studente atleta’, piano agevolato per chi fa sport

L’Istituto di Istruzione "Rita Levi Montalcini" aderisce al progetto "studente atleta", che si propone di venire incontro alle esigenze sportive degli alunni che svolgono attività sportiva agonistica. Per gli studenti che hanno un carico di allenamenti, impegni sportivi, gare e competizioni, viene stilato un piano sportivo personalizzato con agevolazioni controllate, questo perché il Levi Montalcini riconosce il ruolo educativo svolto dall’attività motoria e sportiva. La realizzazione di tale programma è condizionata dall’impegno costante, serio e responsabile dello studente sia nello svolgimento dell’attività scolastica, sia nella pratica sportiva. Tra gli studenti atleti ricordiamo Denis Jasaroski promessa del basket argentano, che ha solo 14 anni e in prima superiore vanta un’altezza e una tecnica incredibile ed Electra Mormando, già medaglia di bronzo di pugilato femminile, affinché riescano a conciliare impegni scolastici e sportivi al meglio, poiché come affermava Giovenale "mens sana in corpore sano". La documentazione richiesta dovrà essere inviata alla Segreteria Didattica e al docente di Scienze Motorie e Sportive. Dopo l’avvenuta accettazione da parte del Dirigente e del Ministero il Coordinatore di classe informerà tutti i docenti del Consiglio di Classe dell’avvenuta richiesta con la relativa documentazione. La realizzazione di tale programma è condizionata dall’impegno costante, serio e responsabile dello studente sia nello svolgimento dell’attività scolastica, sia nella pratica sportiva.