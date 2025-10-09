Studente muore a diciassette anni. Il dolore tra i banchi del Classico

Un dolore muto, che attraversa i corridoi, si posa sui banchi e stringe i cuori. È quello che da giorni si respira al Liceo Classico di Cento, dopo la tragica scomparsa di uno studente di appena 17 anni, residente a Mascarino di Castello d’Argile. Un malore improvviso, fulmineo, che non ha lasciato scampo, spegnendo una giovane vita nel pieno del suo cammino e del suo studio. Luca, così si chiamava il giovane, si è spento nella sera di giovedì ed era uno studente del quarto anno del Liceo Classico di Cento, un ragazzo come tanti, con gli occhi rivolti al futuro, i libri sotto braccio e una rete di amicizie costruita giorno dopo giorno tra le mura della scuola. E proprio lì, dove ogni mattina entrava con passo deciso, oggi resta un silenzio assordante. Lunedì mattina tutta la scuola si è fermata. Un minuto di silenzio. Sessanta secondi di commozione profonda, di incredulità, di vicinanza. Nessuna parola avrebbe potuto spiegare, nessun gesto avrebbe potuto colmare quel vuoto. Oggi pomeriggio ci si ferma nuovamente, con una veglia nella scuola, riservata agli studenti. Un momento intimo, voluto per condividere il peso del lutto e farlo diventare memoria e vicinanza. Perché a 17 anni non si dovrebbe morire. La preside, i docenti e tutta la scuola fanno sapere che si stringono in questo momento di sofferenza in memoria di questo ragazzo descritto come "entusiasta e pieno di iniziative, non semplice spettatore della vita ma che si impegnava in ogni cosa". Dolore anche nelle parole del sindaco di Castello d’Argile. "Un improvviso malore ha prematuramente rapito all’affetto dei suoi cari Luca, il giovanissimo mascarinese di soli 17 anni – erano state le parole di Alessandro Erriquez – nonostante l’instancabile impegno del personale sanitario accorso, che ringrazio anche per l’umanità dimostrata, Luca non ce l’ha fatta. Ora non ci resta che stringerci forte alla mamma, al papà, al fratello, ai parenti".

l. g.