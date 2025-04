Studente scomparso. Il dolore di Unife

Uno studente pugliese di 21 anni è stato trovato morto lunedì pomeriggio nella sua abitazione di viale IV Novembre. Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. Unife partecipa con profondo dolore al lutto per la scomparsa del proprio studente. "Una notizia – spiegano dall’Ateneo – che ha colpito l’intera comunità universitaria, suscitando una profonda tristezza in quanti, ogni giorno, animano il nostro Ateneo con impegno nello studio, nella ricerca e nella costruzione di relazioni umane". La rettrice Laura Ramaciotti ha voluto indirizzare in prima persona un messaggio alla famiglia: "La perdita di un nostro studente è una ferita profonda per tutta l’Università. Ogni giovane è per noi una responsabilità, una persona, prima che uno studente, da accompagnare e sostenere in ogni aspetto del suo percorso. In questi momenti così dolorosi, desidero far giungere alla famiglia, la nostra vicinanza".