Studentesse del Pascoli alla finale di scacchi. Sfideranno i coetanei provenienti da tutta Italia

Si è svolto a Pontelagoscuro il torneo regionale di scacchi e la squadra delle alunne della scuola primaria di Penzale dell’Istituto comprensivo "Giovanni Pascoli" di Cento si è qualificata per accedere alla finale nazionale che avrà luogo a Monte Silvano dall’11 al 14 maggio. Passione, abilità e tanto allenamento hanno consentito alle giovanissime centesi questo ottimo risultato e ora sono attese da una nuova gara con ...l’asticella più alta. Gli scacchi sono un gioco di strategia. Non solo, viene messa alla prova la mente matematica di una persona. La concentrazione è fondamentale per vincere in una disciplina davvero difficile.

Alberto Lazzarini