Studenti a lezione di ambiente: "I ragazzi vanno sensibilizzati"

L’educazione ambientale parte dalla giovane età. A confermarlo il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi: "Con gli studenti della scuola media di Sant’Agostino sono stati tanti gli argomenti trattati in materia di educazione ambientale. Sono momenti formativi ed educativi importantissimi per i nostri giovani, è fondamentale lavorare molto con le giovani generazioni, per troppo tempo non lo si è fatto abbastanza ed i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. All’incontro erano presenti anche i nostri Assessori Gianfranco Guizzardi ed Elisabetta Zavatti. Ringrazio tutti i volontari di Plastic Free, i docenti intervenuti, gli insegnanti ed il Dirigente del nostro Istituto Comprensivo Francesco Imperiale per la collaborazione". I volontari di PlasticFree sono in prima linea: "Sensibilizziamo gli studenti per prevenire ulteriori disastri ambientali e trasformiamo gli istituti scolastici in luoghi Plastic Free. Durante i nostri interventi, personalizzati per fascia d’età, spieghiamo l’importanza di amare il Pianeta non inquinando, della differenziata e delle scelte alternative alla plastica. Qualora ci siano le condizioni, grazie al supporto di aziende e di donazioni liberali, ci impegniamo nell’acquistare e donare depuratori d’acqua così da permettere ad ogni studente di riempire gratuitamente la propria borraccia, evitando l’acquisto di bottigliette in plastica".