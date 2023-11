Studenti a lezione di green economy e alta finanza

CENTO

"È l’ora dell’educazione finanziaria", è il tema della sesta edizione del mese dedicato all’argomento e promosso da Edufin - Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con l’obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese. In questo ambito, UniGens, che si avvale delle competenze ed esperienze dei suoi volontari maturate in anni di attività nel settore finanziario, ha trattato con gli studenti dell’Isit Bassi Burgatti di Cento il tema "Uso consapevole delle risorse: la Green economy nella prospettiva della giornata mondiale del risparmio". L’iniziativa svolta in due recenti incontri ha coinvolto 120 studenti esaminando anche gli impatti di un uso non corretto delle risorse impiegate nei processi produttivi e distributivi e i conseguenti costi che la collettività deve affrontare in assenza di politiche che favoriscano la sostenibilità ambientale, economica e sociale. La dirigente Annamaria Barone Freddo, ha sottolineato l’importanza di portare dentro alle scuole le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari in quanto ‘è in approvazione un decreto ministeriale per l’introduzione dell’educazione finanziaria nei percorsi di insegnamento dell’educazione civica".