Studenti a scuola di Nato: "La guerra si può fermare"

A scuola di "Nato". Un messaggio di conoscenza e di valori ai giovani. E in cattedra c’era il Tenente Colonnello Alessandro Masi, cittadino di Vigarano, in servizio presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alla Nato a Bruxelles. E’ stata una lezione speciale, quella alla quale hanno partecipato lunedì, nella sala consiliare, i ragazzi e le ragazze delle classi terze della scuola secondaria di Vigarano Mainarda, sul tema "Servire il Paese in Azzurro. Valori, missioni e responsabilità". Un appuntamento che si inserisce nel ‘Mese della legalità’. Masi, cittadino di Vigarano, Ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana è da anni in servizio presso la Nato a Bruxelles. Ha illustrato, di fronte ad una platea attenta di studenti, cos’è il "tetto invisibile" della difesa aerea, ha spiegato il ruolo della Nato a difesa dei paesi membri e "l’opera sinergica degli stessi all’interno della Nato nella cooperazione internazionale" facendo riferimento in particolare ai rapporti delicati e complessi che interessano gli attuali teatri di guerra. Alessandro Masi è stato accolto dal sindaco, dalla giunta e dal dirigente scolastico Francesco Imperiale. Si è raccontato rivolgendosi con semplicità ed emozione agli alunni, in particolare soffermandosi sugli aspetti meno conosciuti della propria professione. "E’ stata una preziosa testimonianza di educazione civica – ha sottolineato il sindaco Davide Bergamini - che i nostri ragazzi non trovano sui libri di scuola". "Sognare in grande, impegnarsi e non temere di sbagliare – ha ricordato l’assessore alla pubblica istruzione Daniela Patroncini – . E’ stato questo il messaggio con cui Alessandro Masi ha salutato i ragazzi. Un augurio speciale molto apprezzato dal giovane pubblico". Un’agenda fitta di impegni non hanno impedito al tenente colonnello di diffondere conoscenza, coraggio e impegno tra i giovani del suo paese. Masi, lo scorso novembre è stato insignito dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana di Cavaliere. "In occasione del mese della legalità – aggiunge il vicesindaco Mauro Zanella l’Amministrazione comunale ha voluto offrire ai nostri giovani l’opportunità di conoscere da vicino l’organizzazione ed i compiti della Nato ed è stato per noi un grande privilegio". E’ stato questo il secondo appuntamento di una serie di incontri che affrontano temi dedicati ai ragazzi e alla cittadinanza. Il tema dell’incontro di oggi è "Parliamo di voi con voi. Viaggio nel mondo dei ragazzi e delle ragazze" organizzato dalla X Martiri A.s.d. e rivolto agli iscritti della società calcistica. Il 29 maggio, alle 18.30, si parlerà di "Baby gang e criminalità giovanile.

Claudia Fortini