Studenti ‘a spasso’ nello spazio. Gli esperti della Nasa allo Smiling. Dai razzi alla vita degli astronauti

Smiling International School è tra stata selezionata tra le prime due scuole al mondo per sviluppare il progetto educativo ‘Moonshot!’, in collaborazione con lo Houston Space Center, per approfondire il mondo delle esplorazioni spaziali. Da lunedì a oggi, lo Smiling ospita due esperti della Nasa per dar vita a un’esperienza unica che verrà trasferita ai ragazzi di tutte le classi (dalla materna, a primaria e secondaria) oltre a una formazione specifica per gli insegnanti dell’istituto. Il programma prevede di portare in aula ogni aspetto delle missioni aerospaziali in atto allo Houston Space Center: dallo studio dei razzi alla preparazione fisica degli astronauti, dall’analisi dello spazio alla psicologia connessa alle missioni. Ciò consentirà agli studenti di avvicinarsi all’astrofisica con attività di workshop che permetteranno di toccare con mano le tecnologie in uso nei centri in cui si programmano i viaggi nello spazio. Durante il workshop di lunedì è stato possibile anche assistere al lancio di mini-razzi nel cortile della scuola, sotto la guida dei tecnici Oscar Neira e Brian De Bates dello Space Center di Houston.

Particolarmente soddisfatta del progetto la preside dello Smiling, Caterina Azzini: "Siamo orgogliosi di essere stati selezionati tra le scuole che possono contare sulla collaborazione con la Nasa. Il programma ‘Moonshot!’ sfrutta l’entusiasmo dell’esplorazione spaziale per offrire agli studenti esperienze pratiche di apprendimento. Un’iniziativa che, oltre a emozionare gli alunni su argomenti di grande fascino, promuove il pensiero critico e la capacità di risolvere i problemi, preparandoli al successo e alle future esperienze di lavoro tramite il lavoro di squadra e la cooperazione, abilità essenziali per affrontare sfide complesse". Un’occasione eccezionale per i ragazzi, quindi, per toccare con mano l’attività dei massimi esperti nell’esplorazione dello spazio e dei suoi misteri.

re. fe.